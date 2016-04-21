Москва, 22 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о дополнительном основании для лишения депутата мандата, сообщает ИА REGNUM.

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Досрочно лишиться полномочий депутат может за неисполнение обязанностей. «Законопроект предусматривает, что в отношении депутатов, не исполняющих свои полномочия в течение 30 календарных дней и более, такая норма может быть применена — причем под неисполнением депутатских полномочий имеется в виду в том числе и неисполнение полномочий в отношении работы с избирателями», — сказал ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Инициировать лишение мандата в соответствии с законопроектом имеет право и фракция, и комитет, членом которого является парламентарий, следует из поддержанных профильным комитетом поправок ко второму чтению. Представление о прекращении полномочий будет рассмотрено комиссией по этике — именно комиссия будет выносить соответствующий вопрос на пленарное заседание Госдумы.

Как пояснил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»), участием в работе Госдумы будут считаться случаи, когда депутат передает коллегам свое право голосовать на пленарном заседании нижней палаты парламента по доверенности.

Ранее в первом чтении Госдумы приняла законопроект, внесенный депутатами фракции «Справедливая Россия», своей инициативой они не скрывали, что намерены лишить мандатов депутатов Илью Пономарева и Алексея Митрофанова.