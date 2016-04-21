Брянск, 21 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Больше всех денег в 2015 году среди членов Брянского городского совета народных депутатов в 2015 году заработал член «Единой России» Виктор Корхов. Его доход составил без малого 563 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию о доходах, другие депутаты также не остались без заработка — две трети депутатов заработали больше миллиона рублей.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

При этом супруга лидера списка Виктора Корхова заработала более 30 млн рублей. В собственности у четы более 30 объектов недвижимости и четыре автомобиля на двоих.

На втором месте оказался также единоросс Валерий Иванов. В 2015 году он заработал 34,9 млн рублей. Его жена заработала всего 1,4 млн рублей. При этом по совокупному доходу семью коллеги обошел депутат от «Справедливой России» Валерий Исаев. Несмотря на то, что доход самого депутата составил всего 8,3 млн рублей, его супруга заработала боле 150 млн рублей. У нее в собственности находится 38 объектов недвижимости.

ИА REGNUM отмечает, что депутаты Брянской областной думы по сравнению со своими коллегами явно проигрывают в доходах. Например, лидер по заработку член фракции «Единая Россия» облдумы Павел Мисеюк заработал всего 311 млн рублей в 2015 году. Это меньше показателя лидера горсовета на 251 млн рублей.