Калуга, 21 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. О вопросах применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг шла речь сегодня, 21 апреля, в Калуге на пресс-конференции министра тарифного регулирования области Андрея Лисавина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

omskregion.info Граждане, не имеющие приборов учёта по электроснабжению будут платить больше, чем прежде.

В Калужской области повышающие коэффициенты впервые были введены 1 декабря 2015 года при установлении новых нормативов потребления по электроснабжению. С 1 января 2016 года с периодичностью каждые полгода повышающие коэффициенты будут увеличиваться на 10%. При плате за электроэнергию граждане, не имеющие приборов учёта по электроснабжению при наличии технической возможности, будут платить больше, чем прежде. «Граждане, имеющие приборы учёта, продолжают оплачивать коммунальные услуги по электроснабжению в объёмах, определённых приборами учёта», — сказал Лисавин.

Впрочем, если в доме нет возможности установить прибор учета, исполнителям коммунальных услуг рекомендуется оформлять акт, составленный по форме и в порядке, установленным Приказом Минрегиона России. К причинам, по которым невозможно становить прибор учёта относятся: невозможность его установки без реконструкции и капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем. «Федеральным законодательством установлено, что потребители не должны нести никаких негативных последствий из-за отсутствия счетчиков, если они проживают в ветхих, аварийных домах, домах, подлежащих сносу, или если в доме должны провести капитальный ремонт до 1 января 2013 года. Кроме этого, в домах, мощность потребления электрической энергии в которых составляет менее 5 кВт, и в домах, максимальный объем потребления тепловой энергии в которых составляет менее 0,2 Гкал в час. В таких случаях всегда применяются «базовые нормативы» по соответствующим коммунальным услугам», — подчеркнул калужский министр.

Кстати, поэтапное введение новых нормативов потребления на территории Калужской области приведет к применению «повышенных нормативов» и по другим коммунальным услугам: с июля 2016 года — по отоплению; с ноября 2016 года — по водоснабжению и водоотведению. К нормативу потребления по газоснабжению повышающие коэффициенты не применяются.