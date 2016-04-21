Рига, 21 апреля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Полиция безопасности (ПБ) просит прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование лица, которое организовало туристические поездки в Крым, сообщает LETA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Как стало известно, уголовный процесс начат по факту нарушения запрета ЕС предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. ПБ считает, что собрано достаточно доказательств, чтобы начать уголовное преследование в отношении одного физического лица за преднамеренное нарушение нормативных актов, которые регулируют в Латвии применение санкций, установленных законодательством ЕС и другими международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июня 2015 года ПБ провела обыски в компании, которая оказывала услуги, связанные с туризмом в Крыму и Севастополе. Суд санкционировал обыски на двух объектах предприятия Риге.