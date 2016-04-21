Москва, 21 апреля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Начиная с 2017 года ожидается восстановление основных факторов экономического роста, то есть потребительского спроса через рост реальных доходов населения и инвестиционного спроса. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании правительства РФ.

kuzbasstroy.ru Рост

По его мнению, экспорт также будет сохранять положительную динамику. В 2017 году экспорт вырастет на 0,8%, реальная заработная плата — на 1,2%. Почти соответствующие значения будут у розничного товарооборота — рост на 1,1%, положительный рост промышленности — 1,1%, в целом по ВВП — 0,8%.

«В последующие годы (2018−2019 гг.) динамика ещё улучшится и по всем этим показателям значения приблизятся к 2−3%. В частности, к концу трёхлетки по промышленному производству рост превысит 2%, рост ВВП составит 2,2% в 2019 году, экспорт — 1,7% роста, инвестиции возобновят эту динамику начиная уже с 2017 года, и в 2019 году их рост составит 3,3%», — привел цифры Улюкаев.