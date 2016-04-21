Оренбург, 21 апреля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Подводя итоги творческого конкурса «Мастер-класс"в Оренбуржье среди интернет-СМИ, который проводится Законодательным собрание региона, вице-спикер Игорь Сухарев отметил, что интернет-издания — динамично развивающийся, перспективный ресурс.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не сомневаюсь, что и впредь главными ориентирами для вас и ваших коллег будут объективность, твердая гражданская позиция и высокий профессионализм», — сказал заместитель председателя Заксобрания Оренбургской области, вручая награды.

Стоит отметить, что среди интернет-изданий и информационных агентств в конкурсе «Мастер-класс» за вклад в освещение деятельности Законодательного собрания и повышение правовой культуры граждан первое место заняла редактор Уральской редакции ИА REGNUMНаталья Хомутова. Добавим, эта её победа в данном конкурсе не первая.

Кроме того, в рамках конкурса отмечена Уральская редакция ИА REGNUM. Благодарственное письмо в адрес редакции подписал председатель Заксобрания Сергей Грачев.

Также в числе победителей коллеги регионального информационного агентства РИА «Оренбуржье» — портала RIA56 и интернет-журнала «Оренбургская политика».