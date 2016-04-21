Москва, 21 апреля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Расширить право на применение огнестрельного оружия военнослужащим Национальной гвардии РФ (Росгвардии) предлагает комитет Госдумы по обороне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, в частности, предлагается разрешить им стрелять в толпе для предотвращения теракта и освобождения заложников.

Владимир Маковский. 9 января на Васильевском острове. 1905

Депутаты комитета настаивают на дополнительном обсуждении отдельных положений о порядке применения огнестрельного оружия.

Во внесенной президентом РФ редакции текста военнослужащим Росгвардии запрещается применять оружие «при большом скоплении граждан, в результате которого могут пострадать случайные лица». С такой позицией члены комитета по обороне не вполне согласны.

«По нашему мнению, данный запрет нуждается в установлении исключений, касающихся применения оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, охраняемые войсками Национальной гвардии», — говорится в заключении комитета по обороне.

«Полагаем, что в этих случаях риск причинения вреда случайным лицам будет обоснованным», — отмечают депутаты.

Вместе с тем пакет законопроектов о создании Росгвардии Госдума может обсудить в мае.

Росгвардии передаются те же полномочия, которые были у Внутренних войск, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. Военнослужащие смогут, в частности, задерживать граждан, проверять документы, входить в жилище, применять силу, спецсредства и оружие в случае такой необходимости.

Ранее главнокомандующий нового силового ведомства генерал армии Виктор Золотов сообщил о том, что формирование Нацгвардии пройдет в три этапа. На первом этапе предполагается перевести Внутренние войска в Росгвардию, на втором — установить объем и порядок выполнения задач и выработать структуру, на третьем — приступить к выполнению задач в полном объеме.