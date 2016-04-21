Москва, 21 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Действия военных Турции на границе с Сирией «подливают масла в огонь». Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

«Деструктивные действия Турции подливают масла в огонь. СМИ сообщают, что жертвами огня на границе становятся беззащитные люди, но не террористы или аналогичные им группировки, перемещающиеся через границу Турции и Сирии. Мы не можем рассматривать решение Высшего комитета по переговорам иначе как намерение солидаризироваться с джихадистами «на земле», — сказала Захарова.

По её словам, такая ситуация грозит провалом механизма политического процесса под эгидой ООН в Женеве: «Это всё чревато возвращением Сирии к тотальной конфронтации. Данная структура сирийской оппозиции использует тактику шантажа. Призываем все международные силы использовать свой авторитет, подталкивая сирийцам к компромиссному решению на основе документов МГПС и ООН».

Напомним, в конце февраля 2016 года в Сирии действует режим перемирия. Официальная Москва заявила, что соблюдение перемирия в целом соблюдается сторонами. Параллельно идёт процесс урегулирования в рамках Международной группы поддержки Сирии.