Кемерово, 21 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Более 14 млрд рублей инвестируют в развитие производства в 2016 году две угольные компании и угледобывающие предприятие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кузбасса, эти параметры предусмотрены соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве, которые подписали власти региона и представители трех компаний.

thebusinessyear.com Добыча угля

Документы подписали первый замгубернатора Максим Макин, директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов, президент ПАО «Кузбасская топливная компания» Игорь Прокудин, генеральный директор ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» Александр Неживилов.

В рамках соглашений представители компаний взяли на себя обязательства увеличить заработную плату работникам предприятий до 10% по сравнению с 2015 годом, оказывать социальную поддержку работникам и пенсионерам, инвестировать в развитие производства и обеспечение безопасных условий труда.

Кроме того, угольщики обязуются оказать поддержку областных и муниципальных социальных программ, в том числе по подготовке к Дню шахтера — 2016, приобретению новогодних подарков для детей-сирот, оказанию помощи Кемеровскому областному общественному фонду «Шахтерская память» им. В.П. Романова, обеспечению углем малоимущих жителей области и др.

По итогам соглашений общий объем инвестиций трех угольных компаний составит 14 млрд рублей.