Москва, 21 апреля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Окончательный состав Общественной палаты города Москвы второго созыва полностью сформирован. Как сообщил новый председатель ОП Москвы, генеральный директор, главный редактор закрытого акционерного общества «Независимая газета» Константин Ремчуков, процесс формирования нового состава происходил с 5 февраля по 11 апреля 2016 года, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

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Ремчуков отметил, что две трети нового состава палаты были избраны впервые. Всего столичная ОП насчитывает 64 человека: 24 из которых представляют окружные некоммерческие организации (НКО), 20 — вошли в состав Общественной палаты по рекомендации мэра Москвы и еще 20 — избраны на городской конференции из представителей городских некоммерческих организаций.

«В качестве своей первоочередной задачи я вижу укрепление статуса Общественной палаты Москвы. Нам предстоит наладить эффективное и содержательное взаимодействие с общественными советами при территориальных органах власти, добиться, чтобы работа Палаты и Мэрии Москвы приняла форму постоянного сотрудничества», — заявил новый председатель.

Он пояснил, что важные городские темы будут обсуждаться на площадке ОП столицы.

Напомним, 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в первом собрании членов Общественной палаты города Москвы второго созыва.

Ранее Мосгордума приняла в первом чтении закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона города Москвы от 4 июля 2012 года № 34 «Об Общественной палате города Москвы», согласно которому муниципальным депутатам предоставляется возможность входить в состав Общественной палаты (ОП) Москвы.

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