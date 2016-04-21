Москва, 21 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, который недавно возглавил совет фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), вероятно будет принимать участие в стратегических разработках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле ценят экспертные знания и богатейший опыт экс-главы Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Безусловно, ЦСР как раз и занимается стратегическими разработками, — сказал представитель Кремля журналистам. — Соответственно, влившись в систему ЦСР Кудрин, мы надеемся, будет принимать участие в стратегических разработках».

20 апреля экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение возглавить совет Центра стратегических разработок.

«В ближайшие дни соберется совет ЦСР, определено, что я прихожу председателем совета ЦСР, — сказал Кудрин. — Соответственно, президентом ЦСР будет другой человек, который в ближайшее время тоже будет объявлен».

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