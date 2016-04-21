Москва, 21 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Под прикрытием «вбросов» западных СМИ террористы пытаются сорвать перемирие и переговоры в Сирии. Об этом 21 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Гобаруков ИА REGNUM Заправка

«Вызывает сожаление информация в СМИ Запада о том, что перемирие якобы сорвано. Были даже заявления о том, что перемирие находится «на последнем издыхании». Вина возлагается исключительно на сирийские силы. Но что в действительности? Мы имеем дело с попытками террористов сорвать перемирие и переговоры», — сказала Захарова.

По её словам, перегруппировавшись и отдохнув, «Джабхат ан-Нусра» пытается наступать: «Она вовлекает ряд боевиков, и иногда в эту орбиту попадают другие организации. Представители «Джабхат ан-Нусры» инициируют создание новых формирований, создают для них общие штабные структуры, пытаются ими манипулировать. Этот процесс нужен, чтобы спрятаться за чужие спины. При этом они продолжают исповедовать принципы терроризма — в том числе они задействуют смертников, обстреливают населённые пункты. В связи с активизацией ДАН сирийская армия перебрасывает части, задействованные в борьбе с ИГИЛ».

Напомним, в конце февраля 2016 года в Сирии действует режим перемирия. Официальная Москва заявила, что соблюдение перемирия в целом соблюдается сторонами.

Отметим также, что террористическая организация «Джабхат ан-Нусра» признана экстремистской и запрещена в России.