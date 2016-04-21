Ярославль, 21 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Ярославль стал первой остановкой агитпоезда «Армия Победы». Встретить эшелон на Московском вокзале собралось огромное количество ярославцев, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В числе гостей акции — ветераны Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской кампаний, школьники, студенты, воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов, ярославские семьи.

В составе поезда 21 вагон, в некоторых из которых устроены мини-музеи, в том числе железнодорожные платформы с историческими образцами вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны. Экскурсоводы в исторической военной форме знакомили гостей с экспонатами выставки. В стилизованном медицинском вагоне воссоздана обстановка военно-санитарного поезда, перевозившего раненных с фронта для излечения в тыловых госпиталях. Во время стоянок поезда организаторы обещают оказание бесплатной медицинской помощи всем желающим.

На отдельной железнодорожной площадке выступали артисты и творческие коллективы. Ярославцев восхитило выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова с репертуаром из песен военных лет. Один из вагонов оборудован под кинотеатр, где транслируются фильмы и кинохроника времен войны.

«Происходящее на вокзале позволило окунуться в атмосферу тех времен, весенних дней 1945 года. Рядом со мной сидели ветераны — и у всех были слезы на глазах. Программа очень насыщенная, плотная и интересная», — поделился впечатлениями герой России Алексей Чагин.

«Это одно из самых ярких мероприятий, которые мне довелось увидеть. Я приятно поражен масштабом акции, ее содержанием, уровнем организации. Замечательный подарок ветеранам и всем нам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава исполкома ОНФ Ярославской области, председатель правления Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

Агитпоезд «Армия Победы» отправился в путь 21 апреля. Его маршрут пролегает из Москвы во Владивосток, остановки запланированы более чем в 20 городах. Акция организована при участии Министерства обороны РФ и приурочена к празднованию 71-летия Победы.