Москва, 21 апреля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Официальная Москва отмечает напряжение на линиях вооружённого противостояния в Сирии. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Напряжение на линиях вооружённого противостояния нарастает — особенно к северу и югу от Алеппо. Тем не менее, режим перемирия от 27 февраля в целом соблюдается. В немалой степени этому способствуют усилия целевой группы в рамках МГПС», — сказала Захарова.

По её словам, ведомство поддерживает контакты с США «по линии военных, а также по линии МИД»: «Мы подтверждаем приверженность российско-американским двусторонним договорённостям и единогласной принятой на их основе резолюции Совбеза ООН 2268. Мы ожидаем столь же серьёзного подхода от всех сторон. Важно оставаться на объективных позициях и работать на позитив».

Напомним, в конце февраля 2016 года в Сирии действует режим перемирия. Официальная Москва заявила, что соблюдение перемирия в целом соблюдается сторонами.