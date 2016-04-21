Астрахань, 21 апреля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Школьники Астраханской области смогут изучать итальянский язык. Так, пока планируется, что в программу в качестве одного из предметов на выбор итальянский введут в астраханской лингвистической гимназии, а гимназии № 4 и школе одарённых детей учащиеся смогут изучать его на дополнительных занятиях. Возможность присоединиться к проекту будет и у сельских школ. Ребята из глубинки смогут изучать язык дистанционно. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования науки 21 апреля, речь шла накануне на встрече представителей ведомства с директором Института итальянской культуры в Москве Ольгой Страда и начальником отдела образования Генерального консульства Италии в Москве Джузеппе Ло Порто.

unistrapg.it Изучение итальянского языка

Как пояснил Ло Порто, активное взаимодействие России и Италии проводится в рамках соглашения, заключенного между правительствами Италии и России. Школьники и студенты обоих государств налаживают сотрудничество, организовывают стажировки по обмену. Так, в 60 общеобразовательных организациях Италии русский язык изучают на постоянной основе. Для учеников Италии и России, изучающих языки двух стран, регулярно организовывают виртуальные встречи с преподавателями и поездки в страну изучаемого языка.

Начать такую же работу в Астрахани Джузеппе Ло Порто предлагает при взаимодействии консульства, Института итальянской культуры, АГУ и регионального минобрнауки. Так, консульство уже готово организовать курсы для учителей итальянского языка по методикам преподавания, работе с учениками разного возраста, особенностям культуры страны. Имеются уже и разработанные Минобром РФ учебники для изучения языка с первого класса.

Добавим, что обсуждались на встрече с итальянскими представителями и проекты, которые готово поддержать в ближайшей и далёкой перспективе региональное министерство культуры и туризма. Так, в этом году запланированы совместные с итальянскими партнёрами мероприятия. К примеру, по договорённости с национальной академией Санта Чечелия (Рим) этой осенью в Астрахани пройдёт Фестиваль джаза.

Также было озвучено предложение провести выставку известного фотографа из Венеции Грициано Аричи — выдающегося документалиста, фотографа культуры. Кроме того, в Астрахань может приехать балетная труппа известной итальянской балерины Лилиан Кози, примы театра «Ла Скала».

А на днях в регионе уже стартовал фестиваль итальянского кино. Его традиционно принимает кинотеатр «Иллюзион». Ряд итальянских кинопоказов открыл картина «Меня зовут Майя». Помимо фильмов молодых и наиболее перспективных режиссёров, зрителей ожидают картины Маттео Гарроне, комедии и драмы, отмеченные различными престижными наградами в сфере кинематографа.