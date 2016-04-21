Тверь, 21 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Тверская область присоединится к всероссийской масштабной акции «Библионочь», которая пройдет 22−23 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в «Библионочь» библиотеки, книжные магазины и литературные музеи продлят время работы. Основная тема акции этого года — «Читай кино!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького «Библионочь» откроется 22 апреля. Гостей библиотеки ожидают многочисленные выставки, конкурсы и экскурсии, открытые чтения, мастер-классы и творческие встречи. Будет работать ярмарка-книгообмен.

Откроет «Библионочь» выступление струнного квартета Тверской областной академической филармонии. Программой мероприятий предусмотрен, например, конкурс чтецов, музыкально-поэтическое шоу творческого объединения «Струны души». Посетители смогут стать «гурманами кинематографии», побывать на видеоэкскурсии по местам съемок фильмов в Тверской области, научиться изготовлению блокнотов и лепке из глины, а также рисованию в стиле аниме. Желающим также предлагается поучаствовать в викторинах.

Действие всех абонементов будет продлено до часа ночи 23 апреля. В библиотеке также будет объявлена акция «Ночь возвращенной книги»: читатели смогут вернуть книги, срок сдачи которых уже истек.