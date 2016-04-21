Москва, 21 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Неустойчивая и относительно прохладная погода сохранится в Московском регионе до конца этой недели из-за циклонов, днем в воскресенье погода начнет улучшаться, сообщает 21 апреля Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«В воскресенье днем в атмосфере над Европейской Россией начнут устанавливаться южные потоки, они обеспечат распространение теплых воздушных масс — показания термометров заметно увеличатся», — сообщают синоптики.

В пятницу, 22 апреля, в Москве и области местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до 1…3° в столице и −2…+3° в Подмосковье. Днем ожидается до 8…10° и 5…10° соответственно.

Ночью 23 апреля возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха также составит 1…3° в Москве и −2…+3° в области. Днем в субботу местами пройдет кратковременный дождь, а воздух прогреется до 10…12° в столице и 7…12° в Подмосковье.

В ночь на воскресенье, 24 апреля, термометр в столице покажет −1…+1°, при этом до +4° в центре, а вот в области чуть прохладнее, −4…+1°. Осадки не ожидаются, днем будет солнце, а столбик термометра поднимется до 13…15° в Москве и 10…15° по области.

«Тенденция к потеплению продолжится и на следующей неделе», — сообщают специалисты метеослужбы.

В понедельник 25 апреля ночью ожидается 1…6°, днем 14…19°, пройдет небольшой кратковременный дождь. Во вторник, 26 апреля, ночью будет 6…11°, днем 14…19°, временами возможен дождь.