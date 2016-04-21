Минск, 21 апреля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. «Что, вернёмся к этим нацменовским временам, когда у нас пытались вытащить жилы — и я помню, и в этом парламенте — и посмотреть: а сколько ж у белоруса крови русской? И посадили неизвестно, полстраны на чемоданы из-за того, что они русские! И кто этот процесс повернул вспять? Мы — сидящие в этом парламенте и президент, который стоит за этой трибуной! Так зачем мы поднимаем здесь, на ровном месте, бурю в стакане воды?» — заявил Александр Лукашенко 21 апреля в ходе оглашения послания президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

«Отдельным там силам, структурам в России надо уже прекратить эту тягомотину — мы с Сан Санычем, послом (послом России в Белоруссии Александром Суриковым — прим. ИА REGNUM), обсуждали эту проблему: ну это противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не «мягкая белорусизация», ещё что-то тут происходит — чуть ли не разворот куда-то! Я не знаю, куда можно развернуться! Куда нам разворачиваться?»

«Мы были и есть братья. И не Лукашенко, не парламенту Белоруссии это определять — это исторически, веками предопределено», — подчеркнул Лукашенко.

Он подчеркнул, что во время встреч с «евросоюзовцами, с американцами они передо мной такой проблемы никогда не ставили — с Россией там или с Западом», отметив: «Наоборот просят: чтобы у Белоруссии были хорошие отношения и с Западом, и с Россией».

«Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы — самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру — пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего президента России. И президент России готов на этом строить наши отношения. Почему некоторые, в том числе и провластные рупоры, зацикливаются на другом и начинают — до клеветы переходят на Белоруссию? Надо это заканчивать. Это к добру не приводит. Тем более что — враньё, как в Белоруссии говорят — «хлусня».

«Мы, ещё раз подчёркиваю, — один народ, как кому бы то это не нравилось. Мы от одного корня выросшие — русские и белорусы», — подчеркнул Лукашенко.

Старательно обходя тему Русского мира, Лукашенко сказал: «Ещё раз подчёркиваю: мы никогда не будем жить вне этого так называемого культурного мира, который создал русский, белорус и украинец — этого славянского мира. Это наша твёрдая убеждённость. Быть или не быть с Россией — в отличие от России, мы решили этот вопрос на всенародном референдуме в своё время. И этим путём мы всегда следуем».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году руководство Белоруссии продолжило политику «белорусизации», вовлекая в её реализацию не только министерства и ведомства, но также крупные государственные и частные компании, спортсменов и представителей «свободных профессий» из среды «умеренной» оппозиции. Госагитпроп пытается конструировать новую идентичность белорусов на основе различных идеологических мифов и откровенного ревизионизма.