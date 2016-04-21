Рига, 21 апреля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил скандальные поправки к Уголовному закону, направленные на предотвращение так называемых «гибридных угроз», сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Изначальная редакция поправок не содержала условия о несоответствии действий Конституции Латвии — указывалось лишь, что наказуемым является попытка подорвать государственную независимость страны или ее суверенность, территориальную целостность, свергнуть правительство или изменить форму государственного устройства. В нынешней редакции эти пункты уточнены ссылкой на Конституцию.

За объединение в организованную группу (более двух лиц) с целью подорвать государственную независимость страны или ее суверенность, территориальную целостность, свергнуть правительство или изменить форму государственного устройства непредусмотренным в Сатверсме (Конституция) способом закон будет наказывать тюремным заключением на срок до пяти лет, краткосрочным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом, с возможным надзором полиции сроком до 3 лет.

Согласно поправкам, наказание за деятельность, направленную против независимости Латвийского государства, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и государственного устройства не предусмотренном Конституцией способом, может составлять лишение свободы сроком до 8 лет или с надзором на срок до трех лет. За те же действия, но с применением насилия, или совершенное в организованной группе, предусмотрено тюремное заключением на срок от 5 до 15 лет и с надзором на срок до трех лет.

Также поправки предусматривают, что за публичный призыв против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным Конституцией способом или за распространение подобных материалов виновный может быть наказан тюремным заключением на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с надзором до трех лет.

Деятельность, которая направлена на помощь зарубежному государству в обращении против независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства или государственной безопасности может быть наказана в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом с надзором до трех лет.

Незаконный сбор или передача иностранному государству или организации информации, представляющей государственную тайну, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 20 лет, с надзором до трех лет. Сбор информации с целью ее передачи иностранной разведслужбе напрямую или при посредничестве может повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с пробацией на срок до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 апреля юридическая комиссия Сейма постановила исключить из поправок к Уголовному закону норму о криминализации незаконного получения доступа к государственным секретам, если это не делается с целью шпионажа. Против этой нормы резко выступили журналистские организации страны.

Латвийская ассоциация журналистов полагает, что новая норма закона может представлять угрозу для СМИ, так как позволяет наказывать журналистов, которые раскрывают общественно значимую информацию, а также осложняют защиту источников информации. Согласно поправкам, наказание за незаконный доступ к гостайне составит до трех лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы либо денежный штраф. Комиссия отложила рассмотрение по существу этой нормы.