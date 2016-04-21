Киев, 21 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предложил румынской стороне ускорить заключение соглашений об интерконнекторах между газотранспортными системами двух стран, что позволит Украине закупать природный газ в Румынии. Об этом Порошенко заявил сегодня, 21 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Две энергетические системы

«Я предложил ускорить работу над заключением соглашений о интерконнекторах между газотранспортными системами наших стран, благодаря которым Румыния станет очередным государством, у которого Украина сможет импортировать газ. Я благодарен господину президенту за поддержку этой инициативы», — отметил Порошенко.

Он также предложил Румынии использовать украинские газовые хранилища для хранения газа.

«Мы повышаем энергетическую безопасность не только Украины, не только Румынии, но и всего региона», — считает Порошенко.

В свою очередь президент Йоханнес заявил, что Украине и Румынии выгодно объединение энергетических систем.

«Мы имеем множество общих интересов в приграничной зоне, особенно в сфере объединения энергетических систем. Украина остается важной частью европейской энергетической архитектуры… Мы с господином Порошенко обсудили вопросы эволюции безопасности в Черноморском регионе и их влияние на безопасность и интересы Румынии и Украины. Мы продолжим тесно сотрудничать на региональном и международном уровнях», — сказал Йоханнес.

Напомним, сегодня Порошенко осуществляет рабочий визит в Румынию.

В марте этого года президент компании «Укртрансгаз» Игорь Прокопив заявил, что Украина собирается до конца 2016 года подписать договор об импорте газа из Румынии на уровне порядка 1−2 млрд кубометров. «Мы прекрасно понимаем, что реверс — это в том числе российский газ, это излишек, который не нужен Европе и который возвращается в Украину по европейским ценам. Также мы прекрасно понимаем, что в случае полного прекращения подачи Россией газа в Европу, как мы это пережили в 2009 году, нам не удастся получать реверс в полном объеме. Исходя из этого, Украина заинтересована в поставках газа из Румынии, которая полностью обеспечивает себя газом и даже способна экспортировать», — заявил тогда чиновник.

Отдельно в Киеве подчеркивали, что в октябре 2016 года у Румынии завершается срок контракта с «Газпромом» — с того времени они уже смогут работать с Украиной.