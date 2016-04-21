Курск, 21 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Курской области в медицинских учреждениях нет четкой организации в работе с пациентами, а качество оказания медпомощи не улучшается. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, к таким выводам пришли общественники после мониторинга, в рамках которого были опрошены куряне, которые обращались за помощью к врачам в 2015 и 2016 году.

Цитата из м/ф «Доктор Айболит». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР Один на всех

Более половины респондентов (60%) попадали к врачу в день обращения, 37% опрошенных ждали приема от четырех до семи дней, 7% опрошенных могли получить консультации врача спустя неделю, 3% — через месяц. В порядке живой очереди приходится ждать приема в среднем 83 минуты, а по записи — 47 минут.

Опрошенные отметили, что медучреждениях не хватает узких специалистов, терапевтов, младшего медицинского персонала. Только 3% высказавшихся считают, что персонала во всех учреждениях хватает.

Оценивая качество предоставляемой медицинской помощи, 65% респондентов ответили, что оно не изменилось с 2015 года. Не нашлось тех, кто ощутил значительные улучшения. 17% сочли, что улучшение качества ощутимо, еще 13% — что оно ухудшилось, а 5% отмечают значительное ухудшение.

«По результатам мониторинга ОНФ, большинство участников опроса в Курской области попадают на прием к врачу в день обращения. К сожалению, живая очередь — это полтора часа ожидания, а запись через терминал или интернет не гарантирует прохождения по зафиксированному времени и не избавляет от долгого ожидания перед дверью медкабинета. Это свидетельствует об отсутствии четкой организации в работе с пациентами в медучреждениях», — считает представитель регионального штаба ОНФ Любовь Прилуцкая.

Также куряне подтвердили, что, несмотря на страховую медицину, госпитализация связана с дополнительными расходами. «По мнению курских экспертов ОНФ, общая оценка качества и доступности первичного звена здравоохранения в Курской области за 2015 год и начало 2016 года не изменилась. То есть ожидания людей на улучшение работы сектора здравоохранения не оправдались» — заключила Прилуцкая.