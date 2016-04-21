Калуга, 21 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в международной научно-практической конференции «Тенденции развития государства, права и политики в России и мире», проводимой калужским филиалом Всероссийского государственного университета юстиции.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги Александр Иванов выступил с докладом, посвящённым проблемам законодательного регулирования взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. «Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления подразумевает, что они как партнеры, по крайней мере, равны в отношении главного объекта управления, и оно осуществляется ради достижения общей цели — повышения уровня и качества жизни населения каждого муниципального образования и региона в целом, — отметил в своём выступлении глава Калуги Александр Иванов, — Конституция России закрепила организационную обособленность местного самоуправления от органов государственной власти, но на практике эффективное управление во всех сферах жизни общества невозможно без четко отлаженного механизма их взаимодействия. Большинство наших неудач в экономике, социальной сфере связано именно с тем, что этот механизм дает сбои. Очевидным является тот факт, что вопросы местного значения неотделимы от государственного интереса, не остаются и не могут остаться без влияния государства».

С докладом о полномочиях органов местного самоуправления в области плановой деятельности выступил депутат городской Думы, кандидат юридических наук Сергей Пройдин.

Между городской Думой Калуги и калужским филиалом университета юстиции было подписано соглашение о сотрудничестве.