Москва, 21 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Работа Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которую возглавила Элла Памфилова, идёт нормально: структура выполняет свои функции. Ситуация с отменой выборов совета депутатов в посёлке Барвиха (Одинцовский район, Московская область) является рабочей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 21 апреля.

ИА REGNUM Выборы

Журналисты попросили Пескова прокомментировать отмену выборов, которая произошла в Барвихе накануне, 20 апреля, по решению ЦИК. «Ситуация рабочая, — пояснил Песков. — ЦИК выполняет свои функции».

Песков также дал оценку Пафмиловой как руководителю Центризбиркома: эффективность её работы можно было предвидеть ещё до избрания на должность главы. У администрации президента нет претензий к её работе.

Напомним, что решение об отмене досрочных выборов на территории Одинцовского района было принято накануне, 20 апреля. Выборы, как выяснила ЦИК, были назначены с нарушениями. Досрочное голосование началось в Барвихинском 16 апреля и должно было продлиться до 23 апреля. По решению Центризбиркома, голосование перенесено на 24 апреля.