Барнаул, 21 апреля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В 2016 году жильем в Алтайском крае обеспечили 137 ветеранов. В том числе, квартиры получили 34 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Своей очереди на улучшение жилищных условий ожидают еще 230 человек, — таковы данные ежедекадного мониторинга, проводимого в рамках реализации Указа президента. Подробности сообщает сайт Алтайкрайсоцзащиты.

Светлана Шаповалова Жилье для ветерана

Всего из числа вставших на учет после 1 марта 2005 года, обеспечены жильем 7492 ветерана Великой Отечественной войны. Площадь приобретенных жилых помещений превышает 339 тыс. кв. м, общая сумма реализованных средств — 7 млрд. 282 млн. рублей.

Как пояснили в Главном управлении по труду и социальной защите, ветераны, вставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2005 года, были обеспечены жильем в первоочередном порядке в 2009 году.

А общее число ветеранов, отметивших новоселье в 2009—2015 годах, составляет 7785 человек.