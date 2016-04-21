Киев, 21 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Бывший профессиональный боксер и мэр Киева Виталий Кличко неудачно упал с велосипеда, пытаясь заехать на бордюр. Об этом пишет в четверг, 21 апреля, украинское издание «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Инцидент произошел на улице Владимирской, когда градоначальник ехал на работу в сопровождении охранника.

«Кличко остановился на красный свет, на зеленый он и охранник двинулись по зебре, но в конце перехода мэр решил запрыгнуть на велосипеде на бордюр, — говорится в сообщении. — В итоге Кличко упал, перелетев через руль».

Прохожие поспешили на помощь бывшему боксеру, однако мэр поднялся самостоятельно. По предварительным данным, Кличко в результате инцидента не получил никаких серьезных повреждений.

«Дорожный инцидент» с Кличко уже прокомментировал координатор велошколы Ассоциации Дмитрий Макогон. По его словам, во время движения на велосипеде по киевской улице Кличко нарушил ПДД (правила дорожного движения).

«Скажем, поворачивать налево, как это сделал мэр, запрещено, — говорит Макогон. — Точно так же, как и ездить по тротуару и переходам — он должен был слезть с велосипеда и перейти «зебру» пешком».