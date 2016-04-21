Калуга, 21 апреля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике калужского городского парламента под председательством Константина Сотскова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты одобрили поправки в бюджет Калуги на 2016 год. Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 211 миллионов рублей за счёт субсидий из областного бюджета, кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

90 миллионов рублей будет направлено Управлению калужского троллейбуса на возмещение недополученных расходов за перевозку льготных пассажиров.

1,6 млн. рублей выделяется на содержание уличных тренажёров, около 10 млн. рублей — на приобретение мебели и оборудования для многофункционального спортивного зала МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

4,2 млн. рублей будет направлено на содержание уличных светильников, 7,5 млн. рублей — на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБЭУ СМЭУ, 3,6 млн. рублей — на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Калугаблагоустройство».

30 миллионов рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугатеплосеть», 10 млн. рублей — в уставной капитал МУП «Калужское специализированное автотранспортное предприятие».

Кроме того, «Калугатеплосети» выделяется 17,9 млн. рублей для оплаты основного долга и процентов по кредитным ресурсам, полученным на строительство объектов муниципальной собственности.

8 миллионов рублей будет выделено для оказания помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.

8,6 млн. рублей дополнительно выделяется на благоустройство дворовых территорий.

5,2 млн. рублей будет направлено на проведение работ по ликвидации аварийного жилого фонда.

Для выплаты выкупного возмещения собственникам аварийного жилого фонда выделяется 19,1 млн. рублей.

На озеленение городских территорий выделяется 2,8 млн. рублей, на проведение мероприятий по расширению платного парковочного пространства — 4.5 млн. рублей.

Порядка 800 тысяч рублей выделяется для разработки научно-проектной документации для реставрации «Дома Купцова».

70 тысяч рублей выделяется для оплаты расходов по обрезке зелёных насаждений на территории Детской школы искусств № 4, 100 тысяч рублей — на устранение аварийной ситуации в здании детского сада № 96, около 500 тысяч рублей — на установку ограждения и пожарной сигнализации в спортивном лагере «Смена».

«Замечательно, что у города появляются новые возможности для решения самых острых проблем, — подчеркнул Глава городского самоуправления Александр Иванов, — дополнительные средства будут направлены на решение проблем общественного транспорта, расселение аварийного жилого фонда, благоустройство и озеленение города, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение работы муниципальных предприятий. Мы очень признательны руководству Калужской области за всестороннюю помощь и поддержку, оказываемую муниципалитетам».