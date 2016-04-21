Москва, 21 апреля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. 21 апреля в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы прошла церемония прощания с бас-гитаристом группы «Любэ» Павлом Усановым, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Похороны пройдут в родном городе музыканта — Новочебоксарске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Расторгуев прощается с Павлом Усановым

Проводить Усанова в последний путь собрались друзья и родственники музыканта. Церемонию посетили лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Анастасия Мельникова, актёр Андрей Мерзликин, певец Кирилл Андреев («Иванушки International»), продюсер Игорь Матвиенко.

В 20:00 в Одинцово группа «Любэ» даст памятный концерт в честь погибшего бас-гитариста.

Напомним, музыкант Павел Усанов скончался 19 апреля в больнице, куда попал после избиения. 2 апреля в Подмосковье гитарист получил черепно-мозговую травму и в бессознательном состоянии был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Ведется следствие.