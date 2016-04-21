Ташкент, 21 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Центр поддержки уязвимых групп населения открылся в Ташкенте в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Дорога домой к полноценной жизни». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник представительства ЕС в Ташкенте.

Агата Ростел. Трудное детство

В работе центра будут участвовать представители 220 общественных организаций, а также восемь штатных сотрудников.

«Реализация проекта рассчитана на 25 месяцев, он охватит около 1,5 тысяч уязвимых женщин и мужчин в Ташкенте и столичной области — освободившихся из мест исполнения наказания, наркозависимых, ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и других», отметил собеседник агентства.

Сотрудники и волонтеры центра будут помогать людям в трудоустройстве, а также в формировании «устойчивой мотивации для поиска своего места в обществе».

Как заявляет дипломатическое ведомство республики, «Узбекистан с первых лет независимости провозгласил сотрудничество с Европой в качестве одного из приоритетов своей внешней политики».

Отношения Узбекистана с государствами ЕС развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, которое вступило в силу 1 июля 1999 года.