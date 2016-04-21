Москва, 21 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов отметились бурным ростом после того, как представители Агентства энергетической информации США спрогнозировали масштабное снижение добычи в 2016 году среди стран, не входящих в ОПЕК. У нефти есть потенциал для дальнейшего укрепления, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Черное золото

«Котировки сейчас буквально заряжены на движение в район 50 долларов за баррель. Их рост не останавливают негативные новости, а любой позитив воспринимается как серьезный повод для покупок. Главный вопрос сейчас будет сводиться к тому, смогут ли они там закрепиться. И, судя по всему, шансы на это есть», — отметил Полховский.

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«Раньше рынок делал ставку на то, что ОПЕК и не-ОПЕК смогут договориться о заморозке добычи, но поступающие сейчас данные сигнализируют о том, что низкие цены сами по себе могут стать причиной заморозки или даже падения производства без каких-либо официальных договоренностей между крупнейшими производителями», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые с конца ноября 2015 года нефть марки Brent поднялась выше отметки $46 за баррель. 21 апреля по состоянию на 09:12 мск баррель Brent стоил $46,13 — самая высокая отметка с 26 ноября 2015 года. Майские контракты WTI дорожали на 0,3% и находились в области 44,10. Днем ранее Brent подорожала на 3,9%, а WTI на 4,2%.