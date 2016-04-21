Киев, 21 апреля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Украина предложила Румынии и Болгарии создать совместную военную бригаду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ненавижу Россию

Об этом сообщил Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко, который сегодня посещает с официальным визитом Румынию.

Какие-то подробности пока не сообщаются.

Также Порошенко в Бухаресте заявил, что Украина полностью поддерживает румынскую инициативу о создании Черноморской флотилии НАТО.

«Нам нужно предложить новые подходы и новое видение ситуации. Одним из таких новых подходов может быть инициатива о создании Черноморской флотилии под руководством НАТО, которая имеет цель усилить присутствие альянса и укрепление безопасности на Черном море… Украина с удовольствием присоединится к этой инициативе после утверждения ее альянсом», — подчеркнул глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Варшаве была подписано соглашение о создании многонационального польско-литовско-украинской военной бригады. Согласно официальной информации, «ЛитПолУкрбриг» будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС, а главными задачами бригады будет участие в международных усилиях по обеспечению мира, углубления регионального сотрудничества в военной и заложения основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС.