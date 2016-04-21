Москва, 21 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Официальная Москва обеспокоена намерением берлинских властей провести рок-фестиваль в Трептов-парке. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Antoinevandermeer монумент «Воин-Освободитель» в Трептов-парке

«Мы выражаем обеспокоенность намерением Берлина провести рок-фестиваль в Трептов-парке. Мы не против таких фестивалей, но нужно понимать, что мероприятие, которое посетит около 50 тысяч человек, состоится на месте захоронения 7,5 тысячи советских солдат. Я не хочу думать, что в современной Германии не отдают дань памяти нашим солдатам и что забыта благодарность солдатам. У нас не было сомнений в позиции Германии», — сказала Захарова.

По её словам, в связи с обозначенными планами посольство РФ в Берлине инициировало письмо в адрес бургомистра Берлина с требованием о переносе рок-фестиваля: «Судя по реакции, можно сделать вывод о том, что положительное решение о фестивале в Трептов-парке практически принято. Мы очень просим и призываем Берлин пересмотреть своё решение. Этот шаг будет абсолютно неприемлемым. Мы полагаем, что проведение таких мероприятий в мемориальных местах является неприемлемым и превратится в пляски на костях».

Напомним, Трептов-парк расположен в восточной части Берлина на берегу Шпрее. На территории мемориала, воздвигнутого в ознаменование разгрома гитлеровского нацизма, погребено более 7000 советских солдат.