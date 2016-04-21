Ташкент, 21 апреля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов посетит в апреле Москву с официальным визитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

ИА REGNUM Визит

Церемония вручения послами верительных грамот транслировалась по телеканалу «Россия-24»

"Мы высоко ценим отношения с Узбекистаном, которые носят подлинно союзнический характер. Дальнейшему углублению, несомненно, будет способствовать предстоящий официальный визит в Россию в апреле этого года президента Ислама Абдуганиевича Каримова», — заявил глава Российского государства.

14−15 апреля 2013 года состоялся официальный визит Каримова в Россию, в рамках которого была подписана Программа экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2013−2017 годы.

10 декабря 2014 года состоялся официальный визит президента Путина в Узбекистан.