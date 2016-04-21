В апреле состоится визит президента Узбекистана в Россию
Ташкент, 21 апреля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов посетит в апреле Москву с официальным визитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
Церемония вручения послами верительных грамот транслировалась по телеканалу «Россия-24»
"Мы высоко ценим отношения с Узбекистаном, которые носят подлинно союзнический характер. Дальнейшему углублению, несомненно, будет способствовать предстоящий официальный визит в Россию в апреле этого года президента Ислама Абдуганиевича Каримова», — заявил глава Российского государства.
14−15 апреля 2013 года состоялся официальный визит Каримова в Россию, в рамках которого была подписана Программа экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2013−2017 годы.
10 декабря 2014 года состоялся официальный визит президента Путина в Узбекистан.