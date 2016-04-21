Майкоп, 21 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Республика Адыгея представит свои достижения и обсудит ряд важных вопросов в верхней палате российского парламента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, мероприятия состоятся в рамках Дней Адыгеи, которые будут проходить в Совете Федерации.

dogskids.ru Долина в Адыгее

«Дни Республики Адыгея в Совете Федерации проводятся впервые. Это замечательная возможность не только напрямую обратиться к сенаторам, выступить с законодательными инициативами, обсудить злободневные темы, но и заявить об Адыгее как о благодатном и миролюбивом регионе», — прокомментировал главы республики Аслан Тхакушинов.

Торжественно откроются Дни Республики Адыгея 27 апреля в рамках «часа субъекта Российской Федерации». На этот же день запланирована рабочая встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым, председателем Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимиром Нарожным, а также членами Совета Федерации от Адыгеи — Муратом Хапсироковым и Вячеславом Шверикасом.

Программа мероприятий рассчитана на три дня и включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов Совета Федерации, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Кроме того, будет организована и выставка, на которой парламентарии смогут ознакомиться с основными достижениями региона, в том числе и в рамках импортозамещения: адыгейский сыр, масло, яблоки.