Минск, 21 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Несмотря на обострение отношений между отдельными странами-членами СНГ, Содружество необходимо сохранить как международную организацию. Об этом заявил Александр Лукашенко 21 апреля в ходе оглашения послания президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

«К сожалению, происходящие процессы в Содружестве Независимых Государств, в отличие от Евразийского экономического союза, хотя и там проблем достаточно, в союзном нашем проекте с Россией — у нас проблем там много, но в СНГ тенденция ещё более негативная», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «количество стран-членов сокращается, отношения между некоторыми странами обостряются, о чём свидетельствует недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией». «Звучат предложения даже упразднить СНГ», — добавил глава постсоветской республики.

По его словам, «разделяя мнение о безусловной необходимости модернизации Содружества, Беларусь считает нужным сохранить его как международную организацию». «В нашем понимании, задача модернизации — сделать СНГ более сильным и привлекательным для государств-участников, адаптировать его к современным реалиям», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о необходимости модернизации СНГ затрагивался на переговорах Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в декабре минувшего года в Москве.

Как было указано в совместном заявлении руководителей двух стран, работа по модернизации Содружества должна быть ориентирована на «повышение эффективности и привлекательности его деятельности, сохранение статуса международной организации, отвечающей сегодняшним реалиям развития межгосударственного сотрудничества и способной противостоять современным вызовам и угрозам».