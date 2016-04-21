Киев, 21 апреля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Украина должна в 2018—2020 гг. выплатить по своим внешним долгам порядка $18 млрд, заявил новый министр финансов страны Александр Данилюк, выступая на экономическом форуме в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

«В течение 18−20 годов мы должны выплатить 18 млрд долларов, кумулятивно… Это огромные деньги», — сказал министр.

«По опыту других страны, это возможно путем привлечения средств на внешних рынках заимствований. Но для этого нужно сейчас показать, что мы надежный партнер и выполняем свои обязательства. Тогда нам поверят и в 2018-м году, когда мы выйдем на рынки заимствований», — заявил Данилюк.

Также он дал понять, что в основном новое правительство для решения этой ситуации уповает на МВФ.

«Те, кто говорят, что Украина может прожить без МВФ, на самом деле подразумевают, что Украина может прожить без реформ. То есть без приватизации, без рыночных цен на ресурсы, без реформирования государственных финансов. Мы можем без МВФ месяц, два, может, даже год, но нужна перспектива… Без реформ через несколько месяцев наступит кризис», — констатировал Данилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из своих главных достижений в правительстве Яценюка считали проведенную в 2015 году реструктуризацию части госдолга, в результате которой порядка $3 млрд долга были списаны, а остальные платежи — отсрочены.