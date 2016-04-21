Москва, 22 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, Госдума обсудит кандидатов на пост Уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает ИА REGNUM. Свои программы действий представят шесть кандидатов.

iltumen.ru Госдума Российской Федерации

После ответа на вопросы парламентариев состоится тайное голосование.

ЛДПР предложила кандидатуры члена Совфеда Сергея Калашникова, депутатов Госдумы Антона Морозова и Ивана Сухарева. Депутат Маргарита Свергунова сама выдвинула свою кандидатуру.

Фракция «Справедливая Россия» выдвигает на пост омбудсмена депутата Госдумы Татьяну Москалькову. КПРФ — депутата Госдумы Олега Смолина.

«Единая Россия» своего кандидата не выдвигает и заявила о намерении поддержать претендента от оппозиции.

Один из важнейших политико-правовых институтов в России имеет свой конституционный статус, должность омбудсмена действует начиная с 1994 года, федеральный конституционный закон был принят в 1997 году, напомнил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия омбудсмена Эллы Памфиловой в связи с переходом на работу в ЦИК.