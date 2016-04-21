Госдума выберет Уполномоченного по правам человека в России
Москва, 22 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, Госдума обсудит кандидатов на пост Уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает ИА REGNUM. Свои программы действий представят шесть кандидатов.
После ответа на вопросы парламентариев состоится тайное голосование.
ЛДПР предложила кандидатуры члена Совфеда Сергея Калашникова, депутатов Госдумы Антона Морозова и Ивана Сухарева. Депутат Маргарита Свергунова сама выдвинула свою кандидатуру.
Фракция «Справедливая Россия» выдвигает на пост омбудсмена депутата Госдумы Татьяну Москалькову. КПРФ — депутата Госдумы Олега Смолина.
«Единая Россия» своего кандидата не выдвигает и заявила о намерении поддержать претендента от оппозиции.
Один из важнейших политико-правовых институтов в России имеет свой конституционный статус, должность омбудсмена действует начиная с 1994 года, федеральный конституционный закон был принят в 1997 году, напомнил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия омбудсмена Эллы Памфиловой в связи с переходом на работу в ЦИК.