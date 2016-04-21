Москва, 21 апреля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компании, которые не продлили членство в объединении операторов выездного туризма «Турпомощь», сообщили в Ростуризме.

Туристический вид

Всего приказом ведомства были исключены 19 туроператоров. Еще 121 компания лишилась права реализовывать путевки за рубеж, однако смогут продолжить работу в сфере внутреннего и въездного туризма. Исключенные компании не имеют права реализовывать турпродукты в сфере выездного туризма, но они должны исполнить все свои обязательства по ранее заключенным договорам.

По закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», туроператоры должны были до 15 апреля предоставить документы для продления членства в ассоциации «Турпомощь» и заплатить взносы. Те компании, которые этого не сделали, были исключены из объединения и Единого федерального реестра туроператоров.

Отметим, всего за год число туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, уменьшилось почтив два раза, с 989 до 533.