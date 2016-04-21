Барнаул, 21 апреля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Для алтайского спортсмена Андря Гречина путевкой в Рио-де-Жанейро стало серебро, завоеванное на чемпионате России по плаванию в Москве: 20 апреля он выполнил условия отбора на Олимпийские игры — 2016. Как сообщает официальный сайт крайспорткомитета, произошло это на дистанции 100 метров, которую Гречин проплыл вольным стилем с результатом 48,18 секунды (отборочный олимпийский норматив составляет 48,57 секунды, — прим. ИА REGNUM).

altaisport.ru Алтайский пловец Андрей Гречин

«Конечно, доволен, что отобрался на Олимпиаду в личной дисциплине. Считаю, что 100 метров — моя основная дистанция, и никакая другая её не заменит. Поэтому я рад. Все заплывы прошёл с улучшением времени, динамика положительная, будем работать дальше. Судя по прошлым годам, от отбора до основного старта ещё можно прибавлять», — отметил алтайский спортсмен.

Также известно, что первое место со временем 48,09 секунды выиграл Владимир Морозов из Волгоградской области. Это восьмой результат сезона в мире. Андрей Гречин со своим московским результатом замыкает десятку сильнейших.

Кроме Морозова и Гречина, олимпийский норматив ВФП на 100-метровке выполнили пловцы из Санкт-Петербурга Александр Попков (48,41) и Александр Сухоруков (48,55).

«Таким образом, мы сможем увидеть выступление Андрея Гречина на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро уже на двух дистанциях как минимум. Впереди на чемпионате России в Москве у алтайского пловца борьба за олимпийскую путёвку ещё на одной олимпийской дистанции — 50 метров вольным стилем: 21 апреля состоятся предварительные заплывы, 22 апреля — финал», — отмечает сайт крайспортуправления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Андрей Гречин стал вторым алтайским спортсменом, который уже гарантированно станет участником Олимпиады в Бразилии. Первым именную путевку «положил в карман» Альберт Гаун (тхэквондо). Это воспитанник краевой школы олимпийского резерва.