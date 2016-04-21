Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Поэтапный порядок работ по перекрытию внутренних дворов-колодцев в Михайловском дворце Государственного Русского музея определен и согласован с Министерством культуры РФ. Однако проекту предстоит вновь получить заключение Главгосэкспертизы и историко-культурной экспертизы, а затем пройти рассмотрение в комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил журналистам директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Внутренний двор Русского музея, который будет перекрыт атриумом

Директор музея подчеркнул, что все проведенные дополнительные рассмотрения проекта доказывают, что при его реализации не будут допущены нарушения законодательства.

«Учитывая ситуацию, мы встретились с руководством КГИОПа, дали ему информацию о проекте. Восемь последних лет мы работали под Росохранкультурой. К сожалению, в конце прошлого года узнали, что возвращаемся в КГИОП. А та информация, которая была в Росохранкультуре, до КГИОПа не дошла», — рассказал Гусев.

По его словам, поскольку предыдущий проект перекрытия дворов не предусматривал поэтапное его осуществление, идет переформатирование проекта. «Мы получим вновь заключение Главгосэкспертизы и историко-культурной экспертизы на эту часть проекта. Это, наверное, займет меньше времени, потому что в проекте нет ничего нового. Но всё равно пройдет не меньше двух месяцев. После этих экспертиз КГИОП будет рассматривать проект. О втором этапе мы, может быть, будем говорить через сколько-то лет», — сообщил Владимир Гусев.

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Первый этап проекта, по словам директора ГРМ, предусматривает перекрытие одного из внутренних дворов площадью 140 кв. метров (10 на 14 метров) светопрозрачными фонарями, а также установку лифта для обеспечения полной доступности главной экспозиции в парадных залах второго этажа Михайловского дворца для людей с ограниченными физическими возможностями. Два междуэтажных перекрытия на уровне первого и второго этажей будут предназначены для обеспечения выхода из лифта, зоны отдыха для посетителей и небольшого зала-лектория на 80 мест.

«Нам нужно было вернуться к этому проекту, убедиться самим и убедить тех людей, от кого зависит его реализация, что в полном объеме этот проект невозможно осуществить, как и в начале 2000-х, почему мы от него тогда и отказались. Не ожидали, что это будет принято и понято. Предложили компромиссный вариант и не ожидали, что Банк Развития примет тот вариант, который связан с минимизацией затрат и возможных опасностей для коллекции музея», — сказал Владимир Гусев.

Глубина введения перекрытия для двора в стены Михайловского дворца составит 25 см при общей толщине стен от 80 см до 160 см. И это, как заверил директор Русского музея, не представляет опасности, что согласовано и подтверждено в заключении Главгосэкспертизы. В противном случае, подчеркнул Владимир Гусев, вопрос о реализации проекта был бы закрыт.

По его словам, историко-культурная экспертиза подтвердила, что первоначально внутренние дворы были нужны для дополнительного доступа естественного освещения и циркуляции воздуха. Однако для экспонатов Русского музея это не только не нужно, а даже вредно. «Надо минимизировать воздействие естественного света и влажности на экспонаты», — сказал Гусев.

По его словам, никаких буронабивных работ с забивкой свай в грунт, которые могли бы вызвать вибрацию или нарушить гидроизоляцию, проектом также не предусмотрено. «Это опалубка и бетонирование с введением металлического каркаса. Специалисты проверили, что это не несет никакой опасности», — сказал директор музея.

Также, как рассказал Гусев, проект предусматривает, что один исторически существующий, но заложенный, дверной проем будет открыт. Также один оконный проем превратится в дверной.

Отметим, что окна двора-колодца выходят на зал Карла Брюллова, где находится самое известное полотно художника «Последний день Помпеи». Также во двор выходит панорамное окно мастерской масляной живописи и химическая лаборатория, которая сейчас не работает. За окнами с решетками расположены бронекладовые.

«Есть всего два помещения, примыкающих к будущим проектным работам. Очевидно, возможно, будут закрыты несколько залов второго этажа музея в момент самых активных работ, а экспонаты будут законсервированы. Существует способ герметизации большеформатных работ, это небольшой объем работ и это уже делалось нами, когда в 90-х осуществлялся ремонт Корпуса Бенуа», — отметил Гусев.

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Также директор музея подтвердил, что закрываться Михайловский дворец не будет. «Из Михайловского дворца в подготовленные для временного, а затем постоянного расположения в помещения Михайловского (Инженерного) замка будет перемещена Научная библиотека музея. Мы сделаем так, чтобы она сразу после переезда открылась. Незначительные перемещения фондов будут произведены внутри Михайловского дворца», — сказал директор.

Работы по реализации первого этапа проекта планируется начать в 2017 году и завершить в 2019 году. Данный этап исключает любую возможность закрытия Михайловского дворца для посетителей и тотальной эвакуации фондов. «Мы пока готовим смету, но пока Министерство культуры заверило нас, что все наши заявки с обеспечением переезда, будут обеспечены», — отметил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, во внутреннем дворе дворца создадут атриум, в одном из свободных пространств разместится зал для проведения лекций и конференций, в другом — коммуникационная площадка с лифтами для доступа посетителей к основным экспозициям.

Стоимость реализации проекта, предположительно, не превысит 30 млн долларов: 2,5 млн долларов выделит Всемирный банк, остальное — финансирование Минфина.

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Михайловский дворец построен по проекту архитектора Карла Росси в 1819—1825 годах и представляет собой выдающийся образец дворцового ансамбля в стиле высокого классицизма (или стиля ампир). Дворец предназначался для великого князя Михаила Павловича — четвертого сына императора Павла I. В 1895 году здание было выкуплено в казну и передано учрежденному «Русскому Музею Императора Александра III». В 1895—1898 годах внутренние помещения дворца были перестроены и приспособлены для нужд музея по проекту архитектора Василия Свиньина.