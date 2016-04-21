Киев, 21 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию на территории Украины российских художественных фильмов, телесериалов, телевизионных передач, снятых после 1 января 2014 года, с целью повысить уровень защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере. Соответствующий документ размещён на официальном сайте Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

Заместитель главного редактора по новостям из-за рубежа ИА REGNUM Игорь Павловский, обратившись к истории, прокомментировал утвержденный закон:

«Следующий указ Петра Порошенко должен быть о запрете Украины. Поскольку Украина в нынешних границах — это «проклятое наследие коммунистического режима».

Только так Украина очистится от всего советского наследия. Ну и после подписи этого указа Порошенко надо пустить самому себе пулю в лоб. Поскольку и он дитя «проклятой советской эпохи».

Заместитель главного редактора по новостям из России ИА REGNUM Марина Захарова сравнила решение Петра Порошенко с самоизоляцией и абсурдом, объяснив это рядом причин:

«Это называется самоизоляция. Только вопрос — почему президент Украины Петр Порошенко выбрал именно дату 1 января 2014 года? Порошенко ведет Украину в ЕС, пусть теперь на Западе прокомментируют, поддерживают ли они такое решение по изоляции, одобряют ли, в какой из цивилизованных стран есть такая практика? Почему в странах ЕС интересуются русской культурой?

Что касается запрета на показ телепередач, то российские телеканалы постоянно предоставляют эфирное время и приглашают на различные передачи экспертов с Украины. Порошенко тогда пошел бы дальше и запретил бы им участвовать в них. Пусть доводит ситуацию до полного абсурда».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик отметил наличие стремления у Петра Порошенко решить свои проблемы во внутренней политике за счет подобных запретов, а также указал на наличие двойных стандартов в политике Запада, который часто обвиняет Россию в ущемлении демократических прав граждан, а новый закон Украины оставил без внимания:

«Данное решение Порошенко принял с целью решения своих имиджевых проблем на внутреннем политическом поле. Цель — создание лишних аргументов в свою пользу с целью обезопасить себя от критики правых радикалов в преддверии решения гораздо более важных вопросов по децентрализации Украины.

Вместе с тем в очередной раз мы наблюдаем двойные стандарты Запада, который видит соринку в каждом шаге российских властей по наведению порядка на внутреннем политическом поле после засилья западных структур на нем в дикие 90-е и не замечает таких бревен, как данный закон.

Несомненно, все это надо учитывать при выстраивании нами стратегических отношений с Западом. В частности, в области кинопроката необходимо вернуться к сталинской политике — мы закупаем столько же американских фильмов для российского рынка, сколько они наших. И больше ничего не надо — российский кинематограф начнет расти как на дрожжах».

Напомним, с июня 2015 года к показу было запрещено более 430 фильмов и сериалов российского производства на территории Украины.17 марта 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание на территории государства 13 российских телеканалов.