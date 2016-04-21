Ереван, 21 апреля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Джеймсом Уорликом (США), Пьером Андрие (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспшиком.

auswaertiges-amt.de Министр иностранных дел Германии с сопредседателями Минской группы

Об этом сообщается на официальной странице германского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Согласно сообщению, посреднические усилия по вопросу Карабаха продолжатся.

По сообщению пресс-службы МИД Германии, сопредседатели рассказали министру о своей последней поездке в регион, а также о своих впечатлениях от встреч «с заинтересованными лицами». Было выражено общее понимание того, что устойчивое перемирие и начало политических переговоров не имеют альтернативы.

Отмечается, что во время начала боевых действий в Карабахе в апреле, глава МИД Германии находился в тесном контакте со всеми сторонами конфликта. Вместе с международными партнерами удалось добиться режима прекращения огня. «В то же время, однако, Штайнмайер неоднократно ясно давал понять, что возвращение к «статус-кво» не даёт никаких гарантий на будущее и может вновь привести к эскалации ситуации. По его мнению, важно вернуться к переговорам в рамках существующего механизма Минской группы, чтобы найти подходы к устойчивому разрешению конфликта.

12 апреля чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер подтвердил информацию о том, что Германия предлагает программу, направленную на урегулирование карабахского конфликта. По его словам, МИД ФРГ ввел в обращение внутренний документ из семи пунктов.

«Программа не предусматривает путей решения конфликта, так как соответствующим мандатом наделены сопредседатели Минской группы ОБСЕ, однако обозначает несколько основных положений, главным и важнейшим из которых является сохранение режима прекращения огня», — сказал Кислер, воздержавшись представить детали документа. Дипломат также заявил, что не знает, обсуждался ли данный документ с сопредседателями МГ ОБСЕ.

21 апреля Ереван с официальным визитом посетит глава МИД России Сергей Лавров. В преддверии визита, департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи с предстоящим визитом, где, в частности, отмечается, что особое внимание будет уделено проблематике нагорно-карабахского урегулирования с учетом недавнего обострения в зоне конфликта.