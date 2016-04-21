Киев, 21 апреля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко по дороге на работу упал с велосипеда. Несмотря на то, что при падении градоначальник перелетел через руль, он не пострадал, пишет украинская газета «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Инцидент произошёл сегодня, 21 апреля. Кличко в очередной раз отправился на работу не на автомобиле, а на двухколёсном велосипеде, стоимость которого оценивается в пять тысяч евро. При этом мэра сопровождал охранник, тоже на велосипеде.

Кличко и охраник возле перекрёстка на улице Владимирской остановились перед светофором. Когда загорелся зелёный сигнал, они пересекли проезжую часть по зебре. В конце зебры Кличко неудачно попытался запрыгнуть на бордюр. Он перелетел через руль и упал на тротуар. Очевидцы хотели помочь мэру, но их участие не понадобилось: Кличко поднялся, отряхнул одежду, сел за руль и продолжил путь в сторону работы.

Ситуацию прокомментировала координатор Ассоциации велосипедистов Киева Ксения Семенова.«Кличко на себе почувствовал, каково это ездить по киевским улицам на велосипеде», — сказала она.

При этом другой эксперт Дмитрий Макогон заявил, что Кличко нарушил правила. «Точно так же, как и ездить по тротуару и переходам — он должен был слезть с велосипеда и перейти «зебру» пешком», — сказал он.