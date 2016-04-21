Саратов, 21 апреля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Глава Саратовской ТПП Максим Фатеев пошел на повышение в Москву, он будет одним из шести вице-президентов — заместителей руководителя ТПП РФ Сергея Катырина, курирующих различные направления, и будет отвечать за работу с территориальными палатами. На сегодняшний день их насчитывается 181 во всей системе торгово-промышленных палат России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.sartpp.ru Максим Фатеев

Напомним, во главе ТПП РФ с марта 2011 года стоит Сергей Катырин. Он сменил на этом посту известного государственного и общественного деятеля академика Евгения Примакова.

По информации Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, 20 апреля в Москве состоялось первое заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации — нового коллегиального органа управления палаты, избранного на VII съезде ТПП РФ в марте этого года. Председателем Совета был избран Борис Иванов — глава совета директоров завода имени Козицкого (петербургский завод — член ТПП РФ).

На заседании члены Совета рассмотрели ряд вопросов и приняли соответствующие решения, в частности: о Регламенте Совета ТПП РФ; об одобренных VII съездом палаты приоритетных направлениях деятельности ТПП РФ на 2016−2020 годы с учетом задач, поставленных на съезде президентом РФ Владимиром Путиным; о положении о комиссии ТПП РФ по взаимоотношениям торгово-промышленных палат в Российской Федерации и о Кодексе взаимоотношений торгово-промышленных палат в РФ.

Вице-президентами ТПП РФ по представлению президента ТПП РФ Сергея Катырина Советом назначены: Владимир Дмитриев, Елена Дыбова, Дмитрий Курочкин, Владимир Падалко, Максим Фатеев, Вадим Чубаров.

Отметим, Максим Фатеев возглавлял Саратовскую ТПП с июня 2003 года. К своим новым обязанностям в Москве он приступит с 25 апреля 2016 года.