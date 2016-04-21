Ярославль, 21 апреля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Администрация Рыбинска Ярославской области может закрыть школу № 37, а учеников перевести в кадетский интернат № 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. В школе в настоящее время обучается 113 человек. Причиной стала ветхость школьного здания, построенного в 1939 году.

«Здание школы нуждается в капитальном ремонте, там проблемы с кровлей и множество других. Понимая, что школу придется закрывать, руководство города подготовило проектно-сметную документацию для строительства новой школы рядом, на улице Тракторной. Однако денег на это нет, и был найден другой вариант — перевести учеников в интернат № 2. Для этого там тоже необходимо провести ремонт помещений и открыть новые классы, на это, по предварительным оценкам, требуется 15−17 млн рублей. Идут переговоры о выделении этих денег из областного бюджета», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Перевести детей и закрыть школу власти Рыбинска планируют в течение 2016 года. В мэрии Рыбинска полагают, что целесообразнее вкладывать деньги в ремонт корпуса интерната № 2, так это здание более новое. Если планы будут реализованы, кадеты и ученики 37 школы будут обучаться вместе по общей программе.

Разговоры о строительстве новой школы на улице Тракторной, которая должна была заменить школу 37, ведутся уже в течение нескольких лет. Однако ни федеральное, ни областное финансирование на эти цели до сих пор не получено.