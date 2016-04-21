Калининград, 21 апреля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В блогосфере накануне стартовала акция благодарности жителям польского города Жешув, отказавшимся демонтировать памятник советским воинам. Инициатором флешмоба выступил шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, первым разместив на своей странице в «Фейсбуке» снимок со словами — Dziękujemy Rzeszowowi za pamięć («Спасибо Жешуву за память»).

Благодарность из Калининграда от шеф-редактора REGNUM

За сутки это сообщение перепостили более 500 пользователей. География людей, поддержавших призыв, обширная: Калининград, Крым, Москва, Петербург, Краснодарский край, Курган… Есть снимки с Украины, из Донецкой Народной Республики и даже Индии. Вся информация фиксирует в группе с пометкой #‎thanks_Rzeszow‬

Многие пользователи просто оставляют на странице мэрии Жешува в «Фейсбуке» короткое сообщение — Dziękujemy Rzeszowowi za pamięć. Официальной реакции руководства города на флешмоб пока не последовало, однако можно наблюдать, как администратор, представляющий мэрию в соцсети, ставит «лайки» под призывами российских граждан.

Страница мэрии Жешува в «Фейсбуке» с «лайками» от администратора

В свою очередь вице-мэр Жешува Станислав Щенко заявил в эфире телеканала «Россия», что «Жешув — город, который уважает свою историю». «А эти памятники и есть история, — продолжил чиновник. — Жители города однозначно против их разрушения. Поэтому память историческую мы сохраним».

Акцию благодарности также поддержал мэр Калининграда Александр Ярошук, заявив корреспонденту ИА REGNUM, что в ближайшее время планирует обратиться к руководству польского муниципалитета с предложением к сотрудничеству и дружбе между городами. Одно из конкретных предложений — приглашение президенту Жешува Тадеушу Ференцу посетить Калининград в День города.

gospodarkapodkarpacka.pl Памятник Благодарности Красной армии в Жешуве

ИА REGNUM напоминает, что в Жешуве установлены два «советских» памятника. Первый — монумент Благодарности Красной армии на площади Жертв гетто, открытый в 1950 году. Второй — памятник Делу Революции, открытый 1 мая 1974 года.

С предложением снести монументы обратился польский НКО «Европейский центр преследования коммунистических и фашистских преступников». Тогда мэрия города провела опрос среди горожан, 90% которых высказались против демонтажа.