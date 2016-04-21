Киев, 21 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Украина в рамках процесса деофшоризации пересмотрит с рядом стран двусторонние соглашения, призванные избежать двойного налогообложения, заявил на первом заседании нового правительства Украины министр финансов Александр Данилюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

clubneva.com Пустыня Украинской экономики

Кроме того, Данилюк пообещал сделать «все возможное» для присоединения Украины к многостороннему соглашению по обмену информацией о движении финансов.

«Прежде всего, будем работать над присоединением Украины к многостороннему соглашению об обмене информацией. Это позволит быстро обмениваться финансовыми учетными данными и эффективно предотвращать уклонение от уплаты налогов. Во-вторых, планируем постепенный пересмотр двусторонних соглашений Украины об избегании двойного налогообложения в соответствии с принципами организации экономического сотрудничества и развития. Сейчас им соответствуют три таких соглашения между Украиной и другими государствами. Кроме того, будем совершенствовать правила трансфертного ценообразования и соответствующей отчетности», — сказал Данилюк.

Ранее о шагах в сторону деофшоризации заявлял президент Украины Петр Порошенко, который пообещал даже подписать специальный указ для борьбы с выводом денег в налоговые гавани.

«Надеюсь, что до 1 июня общая и согласованная законотворческая работа вместе с экспертной средой при привлечении лучших мировых консультантов и аудиторов позволит представить соответствующие наработки в Верховную раду для согласованного голосования», — сказал Порошенко.

Президент Украины также включил в свою концепцию по деофшоризации украинской экономики обмен информацией с зарубежными партнерами относительно деятельности предприятий. По мнению Порошенко, необходимо обеспечить доступ украинской власти к счетам украинских резидентов за рубежом.

«На сегодняшний день более 30 стран присоединились к этой инициативе. По моему глубокому убеждению, эта информация должна быть открыта, прозрачна и учтена в соответствующих органах власти», — сказал глава Украины.

Далее необходимо обеспечить стабильное поступление налогов от предприятий, которые работают на Украине, вне зависимости от места их регистрации.

«Если украинский резидент не платит налоги на Украине, это должно рассматриваться украинским законодательством как уклонение от уплаты налогов и влечь за собой соответствующую ответственность», — подчеркнул глава государства.

В то же время в парламенте глава Радикальной партии Олег Ляшко продолжает требовать создания временной следственной комиссии по расследованию офшорного скандала и причастности к нему президента Украины.

«Проект постановления Верховной рады о создании специальной следственной комиссии и начало процедуры импичмента президента Украины — это расследование вопроса офшоров, когда у президента в офшорах есть свои компании, избегает уплаты налогов, не декларирует имущество», — заявил Ляшко 18 апреля.

Оценки объемов средств, которые были выведены за последние годы с Украины в офшоры, крайне разнятся: называются цифры от 10 до 100 млрд долларов. Кстати, офшоры же являются основным источником инвестиций в страну.

При этом предлагаемые украинскими политиками меры вряд ли могут способствовать действительной деофшоризации экономики, считают эксперты.

«Действительно, делая такие заявления, министр показывает свой непрофессионализм… У Украины есть ряд соглашений и законодательство, которое регулирует деятельность со странами с более низкой налоговой нагрузкой, чем на Украине. И мониторинг контрактов, ценового фактора контракта и так далее. Это все уже есть. Другое дело, что схема будет просто более сложной, но она уже работает. Делается реальное предприятие-прокладка где-нибудь в Великобритании — любой другой стране, где налоговая нагрузка большая, и, транзитом через это предприятие, деньги идут в офшоры. Все методы запретительные не только не помогают бороться с офшорами, а только убивают экономику», — заявил в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM экономический эксперт Всеволод Степанюк.

По мнению специалиста, после очередной волны «деофшоризации» на Украине цена вопроса будет немного дороже, вот и все последствия.

«Для реальной борьбы с офшорами нужно реально создать банковскую систему с банковской тайной, нормальные судебную и налоговую систему, тогда никто не будет прятаться в офшоры. Если бы Украина имела такие возможности, как США, могла бы отслеживать своих граждан по всему миру, тогда может быть, но в условиях Украины предложения министра — смешные. И если он этого не понимает — либо лукавит, либо непрофессионален. Есть разные оценки по количеству денег в офшорах. Были оценки более 10 млрд долларов, но точно никто не знает. Отличить деньги, выведенные в офшоры, от инвестиционных или от денег, которые вносятся по предоплате, достаточно сложно. Поэтому я не верю никаким оценкам», — резюмировал эксперт.