Вашингтон, 21 апреля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. 22 апреля президент США Барак Обама совершит официальный визит в Соединенное Королевство, в рамках которого он выступит в поддержку кампании премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по сохранению страны в составе ЕС. Данное вмешательство уже вызвало волну критики со стороны сторонников выхода страны из ЕС, которые обвинили США в лицемерии. Они негодуют, как Обама смеет вмешиваться во внутриполитический вопрос Великобритании о суверенитете страны, а также как он посмел говорить им, что делать тогда, как сами США яростнее всего оберегают свой суверенитет.

советская карикатура 1953 Дипломатия в руках Америки

Если ответить на два эти вопроса, можно пролить свет на две стороны дискуссии о референдуме Великобритании по вопросу членства в ЕС. Во-первых, США не проявляют лицемерия, поскольку каждая страна должна взвешивать то, насколько она использует свою суверенную власть в международных отношениях, и здесь у Вашингтона большая широта действий, чем у Лондона. Во-вторых, США заслужили право высказать свое мнение об этом референдуме, не в меньшей мере из-за того, что стоит на кону в этом вопросе, пишет Робин Ниблетт в статье, опубликованной Chatham House.

Вашингтон может позволить себе быть более избирательным в том, где и когда он ограничивает свой суверенитет. В США проживает 325 млн человек, что в пять раз больше, чем население Великобритании, на оборону Вашингтон тратит в 10 раз больше, чем Лондон, и это при том, что соседние с США страны не представляют для Белого дома никакой угрозы. Военный, разведывательный и дипломатический потенциал США зиждется на прочной экономической основе.

Таким образом, власти США могут действовать в рамках своих политических и народных предпочтений, а также ограничивать свой суверенитет в очень малом числе областей, наиболее значительной из которых является приверженность своим военным альянсам, в том числе НАТО, союзам с Японией и Южной Кореей. США также согласились с решением ВТО, когда международная организация признала Вашингтон виновным в нарушении правил международной торговли. С другой стороны, США не создали таможенного союза на американском континенте, не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву или устав, учреждающий Международный уголовный суд.

В свою очередь, Великобритания обладает ограниченным набором вариантов. Несмотря на то, что Соединенное Королевство по-прежнему является пятой по объему экономикой, оно находится в неизбежном экономическом кризисе. Развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Индонезия, пользуются технологическими инновациями, повышенными стандартами образования, принципами свободной торговли, а также иностранными инвестициями, для того чтобы догнать развитые страны.

Великобритания является абсолютным импортером энергоносителей, тогда как США стали одним из крупнейших их производителей. Лондон в большей степени зависит от показателей своей экономики, в то время как, по данным Всемирного банка, у США на торговлю товарами и услугами приходится 30% ВВП страны, данный показатель для Великобритании составляет 60%, при том что около половины этой торговли ведется с ЕС.

Соединенное Королевство также не располагает благоприятным географическим положением. Как считает автор, Великобритании приходится противостоять авторитарной, вооруженной ядерным оружием России на востоке, на юге от островного государства идет вооруженный конфликт, а партнеры Лондона по ЕС едва ли справляются с обеими этими ситуациями.

США, таким образом, не проявляют лицемерия, когда заявляют, что в Вашингтоне хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, здесь логика на стороне Белого дома. Благодаря членству в ЕС Великобритания, один из самых ценных партнеров США, может скомпенсировать свои слабые позиции в плане геополитики и геоэкономики.

Таким образом, встает вопрос, обладает ли президент США правом высказывать свое мнение относительно референдума в Великобритании. О том, почему он это делает с точки зрения национальных интересов, сказано уже многое, в частности, восемью бывшими главами Минфина США в их письме газете The Times.

Как считает автор, за последнее столетие уже дважды США пришлось спасать Великобританию от крупномасштабных войн в Европе — в 1917 и 1941 годах. Более того, Вашингтон был вынужден направить в Европу 300 тыс. военнослужащих в ходе холодной войны, защищая и Соединенного Королевство, и его союзников по материковой Европе от военной агрессии и экономического шантажа Советского Союза, тем самым в случае ядерной войны подвергая жизни свои граждан опасности. В 1948 году именно США настояли на создании Организации европейского экономического сотрудничества — предтечи Европейского союза в качестве условия предоставления помощи по плану Маршалла, поскольку в Вашингтоне знали, что Западной Европе необходимо объединиться для выживания и процветания в мире жестокой конкуренции.

После десятилетий, потраченных на создание единой, свободной и мирной Европы, за которую США выступают и сегодня, президент США вправе поделиться своим мнением относительно рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС. Если Лондон пойдет на это, такой шаг может дестабилизировать ЕС. И время для этого крайне неподходящее. На фоне того, как перевооружившаяся Россия отвергает основанный на правилах порядок, созданный для поддержания мира в Европе после холодной войны, когда главы континентальных стран — членов ЕС не могут справиться с беспрецедентным потоком беженцев и мигрантов на территорию блока, когда популистские партии захватывают все большие позиции на волне экономического кризиса, Великобритания собирается выходить из ЕС тогда, когда Вашингтон пытается укрепить трансатлантическое торговое партнерство перед угрозой более мощного экономически и политически Китая. Из Овального кабинета решение Лондона пойти на ослабление ЕС в данный момент выглядит в лучшем случае эгоизмом, в худшем — вандализмом.

В 1930-х годах, по мнению автора, в США считали, что Европа может быть предоставлена сама себе, однако с горечью осознали, что жители Европы очень быстро забывают уроки своей истории, поэтому президент Обама, таким образом, прав в том, что он высказывает свое мнение тогда, когда Великобритания готова повторить ту же самую ошибку.