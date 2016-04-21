Москва, 21 апреля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о предельном соотношении зарплат работников и руководства предприятий — позитивная, но недостаточная для борьбы с социальным неравенством мера. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, комментируя принятый Госдумой накануне в первом чтении законопроект.

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«Мы давно настаивали на принятии такого закона, социальное неравенство у нас огромное, доходы между бедными и богатыми, по официальным данным, отличаются в 16 раз, по неофициальным — в 40 раз, страна при таком огромном неравенстве жить не может», — полагает он.

«Это только одна из мер, направленная против социального неравенства. Против социального неравенства должны приниматься и другие меры. В целом у нас позитивное отношение к принятому законопроекту, но этого недостаточно, тем более не исключено, что есть различные механизмы обхода данной нормы. Лазеек очень много, к сожалению», — отметил депутат.

По его словам, фракция выдвинет свои предложения ко второму чтению законопроекта. «Мы думаем над тем, чтобы усовершенствовать законопроект ко второму чтению», — сказал Емельянов.

По его словам, среди необходимых мер по сокращению разрыва между богатыми и бедными можно назвать такие меры, как прогрессивное налогообложение, налог на роскошь, ликвидация территориального неравенства, «потому что разница в бюджетном обеспечении регионов огромная», а также реальное импортозамещение, развитие обрабатывающих отраслей, налоговые преимущества для обрабатывающего производства. «Пока реальный сектор в загоне, с бедностью бороться будет очень сложно», — резюмировал Емельянов.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении предельного соотношения уровня зарплат руководства и работников госсектора на уровне субъектов РФ и муниципальном уровне. Законопроект, инициированный правительством РФ, предусматривает расширение перечня организаций, для которых будет обязательно установление предельных размеров соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей (их заместителей, главных бухгалтеров) и среднемесячной заработной платой работников. Это государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия, в том числе казенные, государственные внебюджетные фонды и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. За несоблюдение этой нормы предусмотрена возможность увольнения руководителя.