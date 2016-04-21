Бийск, Алтайский край, 21 апреля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Центр реабилитации слепых (ЦРС), руководство которого опасалось закрытия этого единственного в России учреждения по социальной и профессиональной адаптации инвалидов по зрению, возобновил свою работу. Также продолжают работать и два его филиала — в Курской области и Алтайском крае. Финансирование организации восстановлено в полном объеме, согласно утвержденных бюджетов 2016 года. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил редакции ИА REGNUM директор Бийского филиала Анатолий Астанин.

Обращение Зюганова по поводу Бийского Центра реабилитации слепых с визой премьера Медведева

«Проблема решилась! На наш расчетный счет поступили все необходимые деньги. На прошлой неделе мы рассчитались со всеми за январь, а сегодня — завтра будем гасить задолженности за февраль и март», — поделился новостью директор.

Напомним, проблема возникла с начала 2016 года — из-за изменения правил финансирования подобных учреждений (Постановление правительства РФ №5 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций», — прим. ИА REGNUM ). Согласно этому документу, ЦРС приравняли к НКО, где совершенно иной финансовый порядок, ограничивающий расходы на оплату труда сотрудникам. Стало очевидно, что его разработчики совершенно не учли тот факт, что Центры реабилитации слепых — это не НКО, а образовательные учреждения, имеющие соответствующие лицензии на эту деятельность. В итоге наставники и персонал остались без зарплаты.

Бийский филиал работу хоть и не приостанавливал, но несколько месяцев продолжал работать на свой страх и риск. Как уже сообщало ИА REGNUM, жить в долг и копить неоплаченные счета по «коммуналке» Анатолий Астанин был вынужден для того, чтобы не лишать незрячих людей последней надежды на социализацию и получение профессии. Это благодаря ему, даже в отсутствие финансирования, 50 незрячих людей продолжили учатся ремеслам и обслуживанию себя в быту. «Капусту, картошку и мясо заготовили еще с осени — продержимся как-нибудь. Добрые люди в беде не оставят», — говорил еще в марте Анатолий Астанин. Оптимизм помог ему не ошибиться.

Одновременно в известием о возможном закрытии центра, в соцсетях и СМИ появилось несколько статей о данной проблеме, а в адрес первых лиц государства стали поступать сообщения с тысячами подписей.

«Слепые России, все как один поднялись на нашу защиту. Помогали все! Большое спасибо и вашему агентству за поддержку. Из политиков разве что только Вольфовича (лидер ЛДПР Владимир Жириновский, — прим. ред.) не привлекли. А так многие за нас хлопотали. После вашей публикации я обращался в приемную КПРФ и в начале апреля в центре побывала руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе Нина Останина. Она обещала, что о нас расскажут Дмитрию Медведеву, и — молодец, не обманула. Будем надеяться, что и в следующем году вопросов с финансированием больше не возникнет», — отметил Анатолий Астанин.

В пресс-службе алтайского отделения КПРФ подтвердили, что лидер коммунистов — Геннадий Зюганов — действительно встречался с председателем правительства Дмитрием Медведевым, и что первым пунктом на этой встрече, состоявшейся 11 апреля, обсуждали судьбу Бийского Центра реабилитации слепых.

По словам алтайских коммунистов, слова Зюганова убедили премьера принять незамедлительные меры по финансированию ЦРС. Чиновники, ответственные за введение поправок в правила предоставления субсидий из федерального бюджета (министр труда и соцзащиты — Максим Топилин и «социальный» вице-премьер Ольга Голодец) получили соответствующие поручения по итогам этой встречи.

В доказательство ИА REGNUM даже была представлена копия обращения товарища Зюганова с визой премьера Медведева: «Окажите необходимую поддержку».