Ереван, 21 апреля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Официальный Ереван заявляет, что отвергает запланированный в Баку 7-й форум Альянса цивилизаций ООН «со всеми его результатами».

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Со специальным заявлением по поводу проведения в Азербайджане форума ООН выступил МИД Армении, в котором говорится: «2 апреля 2016 года Азербайджан применил против Нагорного Карабаха широкомасштабные наступательные действия, таким образом, нарушив договор о режиме прекращения огня, подписанный между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в 1994 году, а также бессрочную трехстороннюю договоренность об укреплении режима прекращения огня от 1995 года. Азербайджан нарушил основные принципы международного права, решения и заявления, принятые в рамках саммитов ОБСЕ, грубо проигнорировал заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции — по поводу урегулирования конфликта.

С самого начала азербайджанского наступления гражданские структуры и гражданское население, включая детей и стариков, стали преднамеренными и целенаправленными мишенями агрессивных действий Азербайджана. В числе первых жертв среди гражданского населения стали школьники, находящиеся во дворе школы. В результате применения ракетной установки «Град» погиб 12-летний ребенок, пострадали еще двое школьников. В одном из сел Карабаха трое стариков, в том числе 92-летняя женщина, были подвергнуты пыткам, покалечены и жестоко убиты. Более того, трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, попавших в плен, были обезглавлены азербайджанскими солдатами в стиле террористов «Исламского государства». Кроме того, при посредничестве МККК и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, в ходе обмена телами погибших между Арцахом и Азербайджаном было зафиксировано, что на телах, переданных азербайджанской стороной, присутствуют неоспоримые признаки пыток и увечий.

Эти варварские действия Азербайджана, которые выходят за рамки элементарных норм цивилизованного мира, напрямую игнорируют основополагающие международные документы, в том числе Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и т.д. В этом контексте необходимо особо подчеркнуть нарушение со стороны Азербайджана Женевских конвенций как от 1949 года, которые, в отличие от других, относятся к уязвимым группам, как дети, женщины и старики, так и дополнительные протоколы к этим конвенциям от 1977 и 1989 гг.», — подчеркивается в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Армении подчеркивает, что Азербайджан демонстрирует свое полнейшее пренебрежение к международному праву в области прав человека и международному гуманитарному праву. «Продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане, постоянное давление на гражданское общество, СМИ, правозащитников, аресты, которые чередуются пропагандой нетерпимости и ненависти к армянскому народу, все это создает благоприятную почву для преступной военной авантюры со стороны азербайджанского режима», — говорится в заявлении.

«Накануне начала 7-го форума Альянса цивилизаций ООН ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня, что приводит к новым человеческим жертвам. С самого начала военной агрессии Азербайджана до сегодняшнего дня погибли и пострадали сотни людей, в том числе и гражданское население, — отмечает МИД Армении и подчеркивает: — Все это противоречит созданию более устойчивого и социально всеобъемлющего мира, целям форума, направленным на укрепление взаимного уважения между народами с различной культурной и религиозной идентичностью. Форум проводится в такой стране, власти которой осуществляют варварства и убийства в местах, расположенных всего в нескольких сотнях километров от места его проведения. Это неуважение к авторитету Альянса».

Армения убеждена, что «в создавшейся ужасной ситуации необходимо отменить проведение 7-го форума Альянса цивилизаций ООН в Азербайджане, в стране, которая грубо нарушает цели, принципы, систему ценностей самого Альянса цивилизаций.

Армения, будучи приверженной целям Альянса, продолжает оставаться его другом. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Армения не присоединяется к консенсусу по поводу декларации 7-го форума Альянса цивилизаций ООН. Таким образом, в условиях отсутствия консенсуса, декларация не может быть принята. Армения отвергает проходящий в Баку 7-й форум со всеми его результатами», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что вышеизложенный текст 19 апреля был направлен странам-членам Альянса цивилизаций ООН.

Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), объединяющий глав правительств государств и министров иностранных дел, видных общественных и политических деятелей и экспертов, а также партнеров в бизнесе, пройдет 25−27 апреля в Баку.

UNAOC основан в 2005 году по инициативе генерального секретаря ООН с целью достижения широкого консенсуса между странами, культурами и религиями в вопросах развития и безопасности, в области экономики, финансов, экологии. Миссией UNAOC являются кросс-культурное взаимопонимание и сотрудничество.